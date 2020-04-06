السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يتفقد نقطة الفحص البصري بمدخل مركز السعيدة



محايل 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

زار محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم نقطة الفحص البصري بمدخل مركز السعيدة ، بحضور مدير شرطة المحافظة العميد صالح اليزيدي ورئيس مركز السعيدة عمر بن مشبب حسان ، لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس

وعززت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بنقطة الفحص البصري في مدخل مركز السعيدة إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية المسافرين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا, إلى جانب إجراء الفحص البصري للمسافرين القادمين للمنطقة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقيم الحالات وفرزها.

// انتهى //

23:35ت م

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محايل 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسزار محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم نقطة الفحص البصري بمدخل مركز السعيدة ، بحضور مدير شرطة المحافظة العميد صالح اليزيدي ورئيس مركز السعيدة عمر بن مشبب حسان ، لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية المعنية ، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المنطقة، لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.وعززت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بنقطة الفحص البصري في مدخل مركز السعيدة إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية المسافرين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا, إلى جانب إجراء الفحص البصري للمسافرين القادمين للمنطقة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقيم الحالات وفرزها.// انتهى //23:35ت م0210

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