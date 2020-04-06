السعودية اليوم / تونس تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن المصابين الجدد تم اكتشفوا إثر إجراء 658 تحليلاً مخبريًا من بين 7145 تحليلاً جمليًا منذ بداية ظهور الفيروس في تونس.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي في البلاد ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، طالما أن الإجراءات المعلن عنها لم يقع احترامها في العديد من المناطق.

// انتهى //

23:34ت م

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تونس 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي 574 حالة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، بينهم 135 في تونس العاصمة.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن المصابين الجدد تم اكتشفوا إثر إجراء 658 تحليلاً مخبريًا من بين 7145 تحليلاً جمليًا منذ بداية ظهور الفيروس في تونس.وأكدت أن تطور الوضع الوبائي في البلاد ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، طالما أن الإجراءات المعلن عنها لم يقع احترامها في العديد من المناطق.// انتهى //23:34ت م0209

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