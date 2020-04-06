السعودية اليوم / "واس" ترصد التزام المتاجر وأسواق عرعر بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا



عرعر 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

التزمت متاجر ومراكز المواد الغذائية والخضراوات بمدينة عرعر بالإجراءت الاحترازية والوقائية التي فرضتها أمانة منطقة الحدود الشمالية, حيث حرصت على تقديم وعرض المنتجات من الخضار والفواكه للمستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها، لمنع انتشار فيروس

ورصدت " واس " حرص الأسواق والمتاجر على غسل وتعقيم وتطهير الأرضيات ورفوف المواد الغذائية وعربات التسوق باستمرار، كما قامت المتاجر على توفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين وتوفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات وترك مسافة مناسبة بين المتسوقين التي حددتها بعض الأسواق بوضع عبارات إرشادية تحدد المكان المناسب للوقوف.

// انتهى //

23:11ت م

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عرعر 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسالتزمت متاجر ومراكز المواد الغذائية والخضراوات بمدينة عرعر بالإجراءت الاحترازية والوقائية التي فرضتها أمانة منطقة الحدود الشمالية, حيث حرصت على تقديم وعرض المنتجات من الخضار والفواكه للمستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين أثناء التسوق.ورصدت " واس " حرص الأسواق والمتاجر على غسل وتعقيم وتطهير الأرضيات ورفوف المواد الغذائية وعربات التسوق باستمرار، كما قامت المتاجر على توفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين وتوفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات وترك مسافة مناسبة بين المتسوقين التي حددتها بعض الأسواق بوضع عبارات إرشادية تحدد المكان المناسب للوقوف.// انتهى //23:11ت م0207

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