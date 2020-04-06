

نيويورك 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم في مؤتمر صحفي إن هذه الحصيلة تسجل تراجعاً طفيفاً لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن "من المبكر" استخلاص النتائج.

// انتهى //

23:00ت م

0205





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ولاية نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة بفيروس كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.