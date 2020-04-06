شكرا لقرائتكم خبر عن تصل خلال أيام.. «البيئة» تستورد كميات إضافية من البيض والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة عبر "تويتر":" استجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية؛ فإلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق، عملت الوزارة على التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص على استيراد كميات إضافية من البيض ستصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة".
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