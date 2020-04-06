شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق مركبة مخالفة صدم رجل مرور بجدة والان نبدء بالتفاصيل

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية أول أمس السبت، بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الفلاح جنوب محافظة جدة، تعرضت للصدم من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلاً سيره بسرعة عالية، مما نتج عنه إصابة رجل المرور بإصابات طفيفة - ولله الحمد.

وأشار إلى أنه تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما تم التحفظ على مرافقيه، ـ مواطنة ومواطن ـ للاشتباه بعلاقتهما بأسباب عدم امتثاله لتعليمات قائد الدورية المرورية.