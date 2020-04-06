شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق مركبة مخالفة صدم رجل مرور بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أنه تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما تم التحفظ على مرافقيه، ـ مواطنة ومواطن ـ للاشتباه بعلاقتهما بأسباب عدم امتثاله لتعليمات قائد الدورية المرورية.
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