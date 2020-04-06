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إصابة رجل مرور إثر تعرض دورية مرورية في إحدى النقاط الأمنية بجدة للصدم من مركبة امتنع قائدها عن التوقف والقبض عليه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء يوم السبت الموافق 11 / 8 / 1441هـ بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الفلاح جنوب محافظة جدة، تعرضت للصدم من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلاً سيره بسرعة عالية، مما نتج عنه إصابة رجل المرور بإصابات طفيفة - ولله الحمد ـ وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما تم التحفظ على مرافقيه، ـ مواطنة ومواطن ـ للاشتباه بعلاقتهما بأسباب عدم امتثاله لتعليمات قائد الدورية المرورية بالتوقف.



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