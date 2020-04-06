- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
باشرت الجوازات بدءاً من مساء البارحة العمل الميداني لمنع التجول جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة المكلفة والتي تعمل على منع التجول إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، انتشر رجال الجوازات في مختلف أرجاء ومناطق المملكة بعد تلقيهم توجيه مدير عام الجوازات بسرعة الانضمام للجهات المعنية وأداء الواجب المناط على عاتقهم.
ورصدت "الخليج 365" مساء أمس تواجد أفراد الجوازات وانتشارهم في عدد من المواقع بمنطقة عسير بمتابعة وإشراف من مدير جوازات المنطقة العميد سعد بن إبراهيم الحسين.
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 12:56 AM
إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين.. و"الخليج 365" ترصد الانطلاقة بعدة مواقع بعسيربجانب الأجهزة الأمنية والعسكرية.. "الجوازات" تباشر العمل الميداني لمنع التجول
باشرت الجوازات بدءاً من مساء البارحة العمل الميداني لمنع التجول جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة المكلفة والتي تعمل على منع التجول إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، انتشر رجال الجوازات في مختلف أرجاء ومناطق المملكة بعد تلقيهم توجيه مدير عام الجوازات بسرعة الانضمام للجهات المعنية وأداء الواجب المناط على عاتقهم.
ورصدت "الخليج 365" مساء أمس تواجد أفراد الجوازات وانتشارهم في عدد من المواقع بمنطقة عسير بمتابعة وإشراف من مدير جوازات المنطقة العميد سعد بن إبراهيم الحسين.
، بجانب الأجهزة الأمنية والعسكرية.. "الجوازات" تباشر العمل الميداني لمنع التجول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بجانب الأجهزة الأمنية والعسكرية.. "الجوازات" تباشر العمل الميداني لمنع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.