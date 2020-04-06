، الرئيس اليمني: قوى التمرد الحوثية لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات ،

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قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وأصدر الرئيس اليمني أوامر بإطلاق سراح السجناء والمحتجزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد "هادي" على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون السكان المحليين لما فيه خدمة الصالح العام.
الرئيس اليمني: قوى التمرد الحوثية لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-06
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وأصدر الرئيس اليمني أوامر بإطلاق سراح السجناء والمحتجزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد "هادي" على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون السكان المحليين لما فيه خدمة الصالح العام.
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:06 AM
أدان استهدافها للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وأصدر الرئيس اليمني أوامر بإطلاق سراح السجناء والمحتجزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد "هادي" على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون السكان المحليين لما فيه خدمة الصالح العام.
، الرئيس اليمني: قوى التمرد الحوثية لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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