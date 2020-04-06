محمد بن مسعود - الدمام - 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 12:17 AM جرى إيقافها واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقها لإحالتها إلى النيابة العامة شرطة مكة: القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية شرطة مكة: القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه امرأة تسيئ لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية ـ بفضلٍ من الله - عن تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة: القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة: القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.