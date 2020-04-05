شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور في مكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية. وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه امرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية ـ بفضلٍ من الله - عن تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة.

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