شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على صاحب فيديو «خدش الحياء» والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن تواصل عبر بثٍ مباشر مع فتيات بفحش القول وخدش للحياء.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتواصل عبر بثٍ مباشرٍ مع فتيات بفُحش القول وخدشٍ للحياء؛ أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري المتخذة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، عن القبض عليه وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر).

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إلى أنه جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.