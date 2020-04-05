، بالصور.. "أمانة الطائف" تضبط موقعاً مخالفاً لذبح الدجاج وبيعه لسكان الأحياء الشعبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - غير مُرخص ويفتقد لأبسط شروط النظافة اللازمة

ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" موقعاً لتربية الدواجن وذبحها وبيعها تخفياً بالمواقع الشعبية، في مخالفة للأنظمة، حيث يفتقد الموقع لأبسط شروط النظافة اللازمة.

والموقع المُخالف عبارة عن حوش به غُرف مُنشأة ومُغطاة بهناجر حديدية، اتُخذت كمقار لتربية الدواجن، وكذلك مقار للذبح، ومساكن للعمالة.

وعُثر على أعداد من الدجاج الحي غير معروف المصدر، منه المريض والهزيل، في طريقه للذبح والبيع.

والموقع غير مُرخص نظاميًا؛ لأن نشاط ذبح الدواجن وبيعها موقوف ولا يُسمح به.

وتم إغلاقه ومصادرة جميع ما فيه من دواجن وأطعمتها، وكذلك الأقفاص، وسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.

أمانة الطائف الدواجن