، النيابة العامة تشدد وتؤكد على تجريم إنتاج ونشر الشائعات المضللة ،

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة على التأكيد بأن إنتاج أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالتجهيزات الطبية وأدواتها أو السلع والأغذية والمنطوية على تزييفٍ للواقعِ بمظاهرٍ تسويقيه كاذبة من شأنها أن توجد انطباعاً مضلّلاً وغير صحيح بعدم وفرة تلك الأدوات الطبية أو السلع أو الأغذية وملاءتها، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه حال الحكم بالإدانة، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وشدد المصدر على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد ما ينطوي منه على سلوك آثم ومجرَّم، تحت طائلة العقوبة الجزائية المشددة.
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن لوسائل التقنية، نأياً بالنفس عما يؤثمها ويحاسبها.
النيابة العامة التجهيزات الطبية الشائعات
النيابة العامة تشدد وتؤكد على تجريم إنتاج ونشر الشائعات المضللةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-05
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة على التأكيد بأن إنتاج أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالتجهيزات الطبية وأدواتها أو السلع والأغذية والمنطوية على تزييفٍ للواقعِ بمظاهرٍ تسويقيه كاذبة من شأنها أن توجد انطباعاً مضلّلاً وغير صحيح بعدم وفرة تلك الأدوات الطبية أو السلع أو الأغذية وملاءتها، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه حال الحكم بالإدانة، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وشدد المصدر على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد ما ينطوي منه على سلوك آثم ومجرَّم، تحت طائلة العقوبة الجزائية المشددة.
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن لوسائل التقنية، نأياً بالنفس عما يؤثمها ويحاسبها.
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:04 PM
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:02 AM
المتعلقة بالتجهيزات الطبية والغذاء
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة على التأكيد بأن إنتاج أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالتجهيزات الطبية وأدواتها أو السلع والأغذية والمنطوية على تزييفٍ للواقعِ بمظاهرٍ تسويقيه كاذبة من شأنها أن توجد انطباعاً مضلّلاً وغير صحيح بعدم وفرة تلك الأدوات الطبية أو السلع أو الأغذية وملاءتها، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه حال الحكم بالإدانة، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وشدد المصدر على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد ما ينطوي منه على سلوك آثم ومجرَّم، تحت طائلة العقوبة الجزائية المشددة.
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن لوسائل التقنية، نأياً بالنفس عما يؤثمها ويحاسبها.
، النيابة العامة تشدد وتؤكد على تجريم إنتاج ونشر الشائعات المضللة ،
المصدر : الخليج 365
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