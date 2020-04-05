، بالصور.. "مدني القويعية" يخرج مركبة علقت بأحد الأودية بسبب الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - هطلت على المحافظة ومراكزها

تمكنت فرق الدفاع المدني بالقويعية من استخراج إحدى المركبات التي احتجزتها السيول في أحد أودية المحافظة بعد أن هطلت، مساء أمس، أمطارٌ غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة القويعية ومراكزها، جرت على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

ورصد المصور محمد بن عثمان الطويل، السيول بعدسة كاميراته الطائرة، كما وثق استخراج المركبة العالقة بأحد الأودية.

الدفاع المدني بالقويعية أمطار