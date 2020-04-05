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أسفرت جولة ميدانية نفذتها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات (الإدارة العامة للأسواق)، خلال فترة السماح بالتجول، على عدد من البقالات ومراكز التموينات الصغيرة بأحد الأحياء الواقعة ضمن نطاق الفرع، عن ضبط مواد منتهية الصلاحية تُباع للمستهلكين من قبل عمالة تلك البقالات والمراكز، مستغلين الفترة الحالية، وانقضاض بعض الأشخاص على عملية الشراء. كما رصدت الجولة مخالفات تتعلق بالنظافة وسوء التخزين.
وعلمت "الخليج 365" أن الغرامات المالية التي سيتم فرضها على تلك المحلات لن تقل عن 2000 ريال، فيما ستواصل الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف جولاتها على مدار الساعة لمتابعة تلك المحلات ورصد ما لديها من مخالفات.
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 11:44 PM
غراماتها لن تقل عن ألفي ريال.. ولوحظَ بها سوء النظافة والتخزينشاهد.. "جولات الأمانة" تضبط مواد منتهية الصلاحية في بقالات صغيرة بالطائف
أسفرت جولة ميدانية نفذتها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات (الإدارة العامة للأسواق)، خلال فترة السماح بالتجول، على عدد من البقالات ومراكز التموينات الصغيرة بأحد الأحياء الواقعة ضمن نطاق الفرع، عن ضبط مواد منتهية الصلاحية تُباع للمستهلكين من قبل عمالة تلك البقالات والمراكز، مستغلين الفترة الحالية، وانقضاض بعض الأشخاص على عملية الشراء. كما رصدت الجولة مخالفات تتعلق بالنظافة وسوء التخزين.
وعلمت "الخليج 365" أن الغرامات المالية التي سيتم فرضها على تلك المحلات لن تقل عن 2000 ريال، فيما ستواصل الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف جولاتها على مدار الساعة لمتابعة تلك المحلات ورصد ما لديها من مخالفات.
، شاهد.. "جولات الأمانة" تضبط مواد منتهية الصلاحية في بقالات صغيرة بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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