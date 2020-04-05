شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. توافر البيض بشكل كبير في المتاجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

إشارة إلى ما نشرته "صدى" بشأن التزاحم الشديد على شراء البيض بأحد المتاجر، أعلنت وزارة التجارة، توافر كميات البيض الآن في مختلف أسواق مناطق المملكة، مؤكدة أهمية التوازن في استهلاك جميع السلع.

وأعلنت عدد من المتاجر الكبرى في المملكة، عن توفر البيض بشكل كبير لديها، فيما نشرت مقاطع فيديو لها توثق وجود البيض على الأرفف داخل المتاجر.

وكانت "صدى" قد نشرت الفيديو الذي يظهر التزاحم الشديد دون مراعاة لسبل الوقاية من العدوى، أو الإجراءات الاحترازية.