شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق إحدى الملاحم المخالفة في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو عمال إحدى الملاحم يسحب الذبيحة على أرض المحل بحفر الباطن، مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي. أظهر مقطع فيديو عمال إحدى الملاحم يسحب الذبيحة على أرض المحل بحفر الباطن، مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومن جهتها، أوضحت أمانة حفر الباطن أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية على محل بيع اللحوم وإغلاقه، ويأتي ذلك بعد تداول مقطع ظهر فيه عمال إحدى الملاحم يسحب الذبيحة على أرض المحل. وكان مواطنون طالبوا الجهات المعنية بإغلاق المحل واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالكه بسبب مجازفتهم بحياة المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق إحدى الملاحم المخالفة في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.