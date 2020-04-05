شكرا لمتابعة خبر عن إبل تسير في البيداء الماطرة بالدوادمي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدوادمي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، سُفنُ الصحراء في "البيداء" الماطرة بالدوادمي عصر اليوم الأحد، إذ كان المنظر يخَلَبَ الألباب.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط برد وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على عدد من محافظات الرياض من بينها الدوادمي، حتى الثالثة فجر غدًا الاثنين.