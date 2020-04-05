شكرا لمتابعة خبر عن إبل تسير في البيداء الماطرة بالدوادمي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدوادمي (صدى):أظهر مقطع فيديو، سُفنُ الصحراء في "البيداء" الماطرة بالدوادمي عصر اليوم الأحد، إذ كان المنظر يخَلَبَ الألباب.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط برد وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على عدد من محافظات الرياض من بينها الدوادمي، حتى الثالثة فجر غدًا الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر إبل تسير في البيداء الماطرة بالدوادمي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.