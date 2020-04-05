شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ماجد الحقيل: باشرنا 70 ألف بلاغ متعلق بأزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أن الوزارة باشرت أكثر من 70 ألف بلاغ متعلق بأزمة كورونا خلال أسبوعين.
وقال ماجد الحقيل: " نعلم مدى أهمية دور المواطن والمقيم في هذه المرحلة، وقد لمسنا من الجميع تعاوناً واضحاً مع الوزارة تمثل في إبلاغهم عن مخالفات وقائية".
وأضاف: " لتتم معالجة أكثر من 70 ألف بلاغ خلال الأسبوعين الماضيين،ونتطلع لاستمرار العمل التكاملي بيننا من خلال مضاعفتنا للطاقة التشغيلية لرقم البلاغات 940 " .
وأشار في مقطع فيديو لـ "كلنا مسؤول" :"الرقابة المجتمعية مهمة في كل دول العالم والمواطن والمقيم هم خط الدفاع الأول ".
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