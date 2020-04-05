شكرا لمتابعة خبر عن بلجيكي: ما فعلته المملكة تجاه المرضى يكشف ثقافة الإسلام الحقيقية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، كبير مستشاري التخطيط البلجيكي، أوليفر بانهويس، وهو يتحدث عن المملكة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، بشأن بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة.

وأكد مستشار التخطيط البلجيكي، أن بلجيكا تطلب من الجميع الدفع نظير العلاج، بالإضافة إلى أنها تأمر بالسجن لجميع المسافرين غير الشرعيين.

وقال الطبيب البلجيكي: "تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد بأن الجميع عليه الدفع لتلقي العلاج باستثناء قلة استثنائية"، مؤكدًا أن جميع الدول تقوم بذلك عدا المملكة، في حين إذا كنت مقيماً غير شرعيًا فلن تُعالج أصلا.

وأضاف بانهويس: "هذا كرم كبير من المملكة، الأمر لا يقتصر فقط على الترحيب بالناس بل إنهم يمنحونك عطاءً كبيرًا، ربما يتعلق الأمر بثقافة الإسلام الحقيقية بالكرم والعطاء، هذه هي المملكة ".