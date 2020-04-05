شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الموسى يوضح مدى قانونية قرار صاحب العمل بصرف نصف راتب مارس فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): علق المستشار القانوني عبد المجيد الموسى على حرمان شركة موظفيها من رواتبهم بسبب فيروس علق المستشار القانوني عبد المجيد الموسى على حرمان شركة موظفيها من رواتبهم بسبب فيروس كورونا وأضاف الموسى خلال حواره في برنامج " يا هلا ":" قرار صاحب العمل بصرف نصف راتب مارس فقط غير قانوني ". ولفت الموسى:" يجب على أصحاب القطاعات التغذوية التي تعمل خارج المولات صرف رواتب العاملين كاملة "، مبينا:" العاملون بالمطاعم لديهم خيارات عديدة ومنها تقديم دعوى عبر المحكمة العمالية ".

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