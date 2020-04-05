شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعليق "المري" على الأحكام الفقهية المستجدة وخاصة الصلاة في البيوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الشيخ علي بن صالح المري على الأحكام الفقهية التي استجدت والصلاة في البيوت، قائلا:" مثل هذه الأوبئة المنتشرة يجعلها الله رحمة للمؤمنين ولابد من قرارات حازمة من أجل حماية الناس ".

وأضاف المري خلال حواره في برنامج " يستفتونك ":" ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد معناه أن الأمر خطير وللأسف تجد من يكسر منع التجول ويتباهي فهو خرج عن طاعة ولي الأمر وفعل معصية ".

ولفت المري:" بعض المشاهير يتبجحون بخروجه عن المنع فهذا فيه خطورة والآن لا يصلي في المسجد لأن ولي الأمر منعهم من ذلك للمصلحة ونحن مأجورون علي الامتثال لولي الأمر ".

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وأوضح أن الأذان من الشعائر التي لابد من استمرارهم لتنبيه الناس للصلاة في بيوتهم ورحالهم ما دام العذر قائما ولحين انتهاء الوباء قريبا ".