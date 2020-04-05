شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..فتاة تعود للمشي بعد الإعاقة ومعاناة 3 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):روت "فتحية" إحدى المتعافيات من الشلل، معاناتها التي استمرت 3 سنوات وعودتها للمشي بعد الإعاقة في قصة أغرب من الخيال.
وقالت فتحية خلال برنامج " ياهلا " : إنها تعرضت لحادثة أدت إلى إصابتها وبعد إجراء 4 عمليات جراحية لم تتمكن من المشي وبعد العملية الأخيرة التي خضعت لها الحمدلله تمكنت من الحركة.
وأضافت: أهل الحسا فيهم التكاتف والأخوة والمحبة للأعمال التطوعية، وهناك شخصين لهم الفضل بعد الله تعالى في إجراء العملية وأنقاذي من الإعاقة.
وتابعت : بعد 3 سنوات من الإعاقة لما رجعت امشي، حسيت كأنهم عطوني عمر جديد، وأهلي ما كانوا مصدقين، مضيفة فقدت دراستي للإعاقة، وإن شاء الله أعود قريبا للدراسة.
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