شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..فتاة تعود للمشي بعد الإعاقة ومعاناة 3 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روت "فتحية" إحدى المتعافيات من الشلل، معاناتها التي استمرت 3 سنوات وعودتها للمشي بعد الإعاقة في قصة أغرب من الخيال.

وقالت فتحية خلال برنامج " ياهلا " : إنها تعرضت لحادثة أدت إلى إصابتها وبعد إجراء 4 عمليات جراحية لم تتمكن من المشي وبعد العملية الأخيرة التي خضعت لها الحمدلله تمكنت من الحركة.

وأضافت: أهل الحسا فيهم التكاتف والأخوة والمحبة للأعمال التطوعية، وهناك شخصين لهم الفضل بعد الله تعالى في إجراء العملية وأنقاذي من الإعاقة.

وتابعت : بعد 3 سنوات من الإعاقة لما رجعت امشي، حسيت كأنهم عطوني عمر جديد، وأهلي ما كانوا مصدقين، مضيفة فقدت دراستي للإعاقة، وإن شاء الله أعود قريبا للدراسة.