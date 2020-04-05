شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السفير الفرنسي في المملكة يشيد بشجاعة الأطباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه السفير الفرنسي في المملكة فرانسوا غوييت رسالة شكر باللغة العربية للأطباء السعوديين في فرنسا.ّ

وأشاد غوييت بشجاعة الأطباء السعوديين في فرنسا، مؤكدا أنها رمز للصداقة التي تربط الشعبين.

وقال غوييت إنه فيروس كورونا بات مصدرا للقلق في العالم، موضحا أن الأطباء السعوديين ضربوا المثل في التضامن والصداقة بعد اختيارهم البقاء بجانب المرضى المصابين بالوباء المستجد.

ووصف الجهود التي يقوم بها الأطباء السعوديين في فرنسا بأنها رمزا للصداقة والترابط بين الشعبين.