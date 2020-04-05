شكرا لمتابعة خبر عن توضيح بشأن لقب "الأجرب" في أسرة "آل سعود" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

لُقّب الإمام تركي بن عبدالله مؤسس السعودية الثانية، بلقب "الأجرب"، ولايوجد في أسرة آل سعود من لقبه السيف الأجرب.

وأوضح حساب تاريخ آل سعود، أن الأجرب هو لقب سيف الإمام تركي بن عبدالله مؤسس السعودية الثانية، حيث قال فيه بعد أن طرد الدولة العثمانية من نجد عام 1240هـ/1824م:

ولا سلت عن من قال لي لا تزرى

حطيت الأجرب لي خويٍ مباري

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نعم الصديق ليا صطا هم جرى

يودع مناعير النشاما حباري

وأضاف: " السيف الأجرب موجود في السعودية لدى الملك سلمان حفظه الله، وأما كيف وصل السيف للبحرين فكان بسبب إهداء الإمام سعود بن فيصل إلى آل خليفة الكرام وذلك بعد معركة جودة عام 1287هـ/1870م، وبعد مرور 140 عام وعندما زار الملك عبدالله البحرين في1431هـ/2010م تم أرجاع السيف الأجرب للسعودية ".