فيديو لمياء القرني الجديد يشعل مواقع التواصل - سناب شات

أشعل مقطع فيديو نشرته الفتاة السعودية المثيرة للجدل لمياء القرني عبر حسابها الشخصي في موقع "سناب شات"، غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتعامل معها قانونيا.

وذكرت مصادر إعلامية أن لمياء القرني نشرت مقطع فيديو جرئ للغاية وتحدت الملاحقة القانونية، مشيرة إلى أن العشرات من المتابعين والمدونين طالبوا بالقبض عليها والتحقيق معها فيما تنشره. بحسب موقع البوابة.

وبحسب الموقع، فإن لمياء القرني تقول إنها لا تتحدى الحكومة ولا تتعمد مخالفة القوانين الموضوعة، مدعية أنها تريد أن تكون حرة بنفسها، وأنها لا تجبر أحدا على متابعتها في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة ما تنشره.