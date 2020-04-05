فيديو لمياء القرني الجديد يشعل مواقع التواصل - سناب شات

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أشعل مقطع فيديو نشرته الفتاة السعودية المثيرة للجدل لمياء القرني عبر حسابها الشخصي في موقع "سناب شات"، غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتعامل معها قانونيا.
وذكرت مصادر إعلامية أن لمياء القرني نشرت مقطع فيديو جرئ للغاية وتحدت الملاحقة القانونية، مشيرة إلى أن العشرات من المتابعين والمدونين طالبوا بالقبض عليها والتحقيق معها فيما تنشره. بحسب موقع البوابة.
وبحسب الموقع، فإن لمياء القرني تقول إنها لا تتحدى الحكومة ولا تتعمد مخالفة القوانين الموضوعة، مدعية أنها تريد أن تكون حرة بنفسها، وأنها لا تجبر أحدا على متابعتها في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة ما تنشره.
وفي عام 2018، أوقفت الشرطة السعودية في مدينة جدة، الفتاة لمياء القرني وذلك على خلفية نشرها صورا جريئة وفيديوهات تخالف العادات والتقاليد في المملكة. بحسب ما اورده موقع ارم نيوز.
وبحسب الموقع نفسه، فإن لمياء القرني هي فتاة في العشرينات من عمرها، ويتابعها الآلاف في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، لافتا إلى أن لمياء ليس اسمها الحقيقي لكن لها اسم آخر لا يزال غير معلوما لدى المتابعين.
وذكر أن التحقيقات قبل عامين مع الفتاة القرني توصلت إلى أنها لا تقطن في في حي السلامة بجدة كما تزعم عبر سناب شات، منوها إلى أن أسرتها لا تعلم شيئا عن الصور والفيديوهات التي توردها عبر سناب شات.
وفي أعقاب القبض عليها قبل سنتين، تحدث نشطاء في موقع "تويتر" عن توبة الفتاة لمياء القرني وعدم رجوعها إلى النشر في سناب شات كما كانت، إلا أن ما ورد اليوم بمنصات التواصل الاجتماعية قد يُخالف ذلك.