تسجيل 17 حالة جديدة بكورونا في السعودية … التفاصيل

︎ .سجّلت وزارة الصحة ( 17 ) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19) وذلك بحسب التحديث الرسمي لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة .

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ ( 2402) حالة حتى الآن ، تعافت منها – ولله الحمد – ( 488) حالة حيث كانت عدد حالات الإصابة بمدن المملكة كالتالي :-

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .

