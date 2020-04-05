شاهد.. «متحدث الصحة» للمتعافين من «كورونا»: التزموا بالاشتراطات الصحية وإلا عادت الإصابة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أهمية التزام المتعافين من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بالاشتراطات الصحية حتى لا يكونونا عرضة لعودة الإصابة مرة أخرى.
وفي مقطع فيديو، قال العبدالعالي: «بطيعة الحال، تكون فترة المناعة لدى المتعافين من مثل هذه الفيروسات قصيرة، وليست سنوات كما يعتقد البعض. ومن ثم فإن عودة الإصابة واردة»، متسائلاً: «هل سُجلت حالات بذلك على مستوى العالم؟».
وأجاب: «تم تسجيل حالات قليلة جدًّا، ولا نزال في مرحلة مبكرة للحكم على مسألة عودة الإصابة، من حيث تفاصيل أنماط العدوى السريرية والإكلينيكية، وإعادة الإصابة، ومستوى المناعة لدى الأفراد في العالم».
واختتم قائلًا: «بوجه عام، ننصح المتعافين بمواصلة الالتزام بالاشتراطات الصحية، سواء للوقاية من هذا الفيروس أو غيره».
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