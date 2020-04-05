مستشفى صبيا العام يقدم خدماته لنحو 249 ألف مراجع بأقسام الطوارئ

أفادت «صحة جازان»، اليوم الأحد، أن مستشفى صبيا العام قدّم خدماته العلاجية الطارئة لــ 248906 مراجعبن بقسم الطوارئ خلال العام 2019م.

وأضافت أن عدد الحالات التي تم تنويمها بالأقسام المخصصة لذلك بلغ 9122 مريضًا، كما تم إجراء 4624 عملية جراحية كبرى وصغرى في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام، إضافة إلى عمليات النساء والولادة، وعمليات المناظير وجراحة اليوم الواحد وغيرها من التخصصات العلاجية الأخرى.

وذكرت «صحة جازان»، أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ 69912 مريضًا، فيما وصلت حالات الولادة إلى 2769 ولادة.

كما تم إجراء عدد 70849 فحصًا إشعاعيًا، وقام قسم المختبر بإجراء 748747 فحصًا مخبريًا، وأجريت 27126 جلسة تأهيل طبي لعدد 3505 مرضى.

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