أفادت «صحة جازان»، اليوم الأحد، أن مستشفى صبيا العام قدّم خدماته العلاجية الطارئة لــ 248906 مراجعبن بقسم الطوارئ خلال العام 2019م.
وأضافت أن عدد الحالات التي تم تنويمها بالأقسام المخصصة لذلك بلغ 9122 مريضًا، كما تم إجراء 4624 عملية جراحية كبرى وصغرى في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام، إضافة إلى عمليات النساء والولادة، وعمليات المناظير وجراحة اليوم الواحد وغيرها من التخصصات العلاجية الأخرى.
وذكرت «صحة جازان»، أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ 69912 مريضًا، فيما وصلت حالات الولادة إلى 2769 ولادة.
كما تم إجراء عدد 70849 فحصًا إشعاعيًا، وقام قسم المختبر بإجراء 748747 فحصًا مخبريًا، وأجريت 27126 جلسة تأهيل طبي لعدد 3505 مرضى.
اقرأ أيضًا:
«صحة جازان»: حصرنا جميع المخالطين لمريض كورونا ووُضِعوا بالحجر الصحي
بالصور.. من داخل غرف العزل.. عاجل ترصد جهود صحة جازان لمكافحة كورونا
لمواجهة كورونا.. جامعة جازان تعلن جاهزية 3129 من الكوادر الصحية
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى صبيا العام يقدم خدماته لنحو 249 ألف مراجع بأقسام الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.