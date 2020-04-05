الملحقية الثقافية في أمريكا توضح موقف إقامة المبتعثين والصرف عليهم بعد المغادرة

أكدت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه في حال مغادرة الطالب لبلد الدراسة سيستمر الصرف عليه حتى نهاية فصل الربيع ٢٠٢٠م.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت: «تود الملحقية الثقافية أن توضح أنه في حال مغادرة الطالب بلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه حتى نهاية فصل الربيع ٢٠٢٠م؛ وذلك لمن هم مسجلون ومستمرون في الدراسة».

وذكرت الملحقية، أن الوضع القانوني لإقامة المبتعثين لن يتأثر بمغادرتهم للولايات المتحدة الأمريكية، شريطة تقديم إفادة بذلك من قبل الجامعة.

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وأما ما يخص فصل الصيف، فقالت الملحقية: «الدراسة في فصل صيف ٢٠٢٠م اختيارية. وإذا رغب الطالب في الدراسة يستمر الصرف عليه، على أن تكون الدراسة عن بعد، وبموافقة وإفادة الجامعة بأن وجود الطالب خارج بلد الدراسة لن يؤثر على وضعه القانوني للإقامة».

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