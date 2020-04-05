لحماية المواطنين من وباء «كورونا».. بلدية حوطة بني تميم تُفعِّل ٣ وحدات تعقيم ذاتية

كثفت بلدية محافظة حوطة بني تميم، جهودها الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك من أجل حماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء،

ويأتي ذلك تزامنًا مع جائحة كورونا الجديد التي اجتاحت دول العالم، بما فيها السعودية.

وتكثف البلدية أعمال الرش والتطهير والتعقيم في الحدائق والمرافق والأسواق العامة والمحلات التجارية والطرق العامة، بالإضافة إلى المداخل والأسوار الخارجية لمباني الجهات الحكومية.

وأسفرت هذه الجهود عن مشاركة 192 عاملًا ومراقبًا للإصحاح البيئي و57 آلية ومعدة تم خلالها تسيير 216 جولة رقابية للمختصين بالصحة العامة، وتطهير 734 موقعًا ضُبط فيها 29 مخالفة وأغلقت 8 محلات مخالفة.

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كما كثفت البلدية أعمال النظافة العامة؛ حيث بلغ إجمالي مخلفات النفايات 2160 طنًّا، وبلغت مخلفات الأنقاض 250 طنًّا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني أن البلدية تعمل على مدار الساعة بكامل طاقمها البشري والآلي لخدمة المحافظة وتهتم بصحة المواطن والمقيم، مُتابعًا: «أطلقنا مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى بلديات المنطقة؛ وذلك بتركيب ٣ وحدات تعقيم ذاتية مزودة بكاميرات استشعار حرارية، وحددت البلدية مواقع تركيبها في مبنى البلدية، وسوق الخضار والفاكهة، ومقر سكن عمال البلدية، وتهدف البلدية من خلالها إلى الكشف السريع عن أي حالة تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير لكل زائر لتلك المواقع».

وأكد القحطاني تفعيل البلدية خمس قنوات لتواصل المواطنين معها؛ وذلك تسهيلًا لخدمة المواطنين والمقيمين، وهي (بلدي للخدمات الإلكتروني - هاتف الطوارئ ٩٤٠ - واتساب ٠٠٩٦٦١١٥٥٥١١١٣ - تويتر - سناب شات).