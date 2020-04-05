تجهيز 4 مواقع مؤقتة لبيع الخضار والفاكهة بمدينة تبوك

أعلنت أمانة منطقة تبوك، اليوم الأحد، عن تجهيز أربعة مواقع مؤقتة لبيع الخضار والفاكهة بمدينة تبوك بمساحة إجمالية تقدر بـ 4 آلاف متر مربع؛ بحيث يتسع كل موقعٍ منها لثلاثين بسطة، مهيأةً بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها لحماية المواطنين والمقيمين من خطر تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تشغيل الموقع الأول بعد يومين في سوق السبت سابقًا، وسيكون السوق الثاني خلف مقر النقل الجماعي ويتم تشغيله بعد أربعة أيام، فيما سيكون الموقع الثالث في حي المصيف، والسوق الرابع في حي القادسية وسيتم العمل بالسوق الثالث بعد عشرة أيام، والرابع خلال خمسة عشر يومًا.

وبينت الأمانة أن هذه الأسواق ستعمل بدورها على تخفيف الزحام بالسوق المركزي كونها تتيح خيارات متعددة لمختلف الأحياء للتسوق، ويرفع ذلك معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة تبوك، مشيرةً إلى أن الأسواق الجديدة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة تقتصر على المواطنين السعوديين الراغبين بالعمل وممارسة هذا النشاط التجاري.

يُذكر أن الأسواق الجديدة ستكون متاحة خلال ساعات الصباح ابتداءً من الساعة الـ6 صباحًا، وتستمر يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً.

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