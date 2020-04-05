أمطار على عسير وسيول الباحة تجرف الطرق

شهدت منطقتا عسير والباحة أمس أمطارا غزيرة، وتسببت في جريان السيول بالأودية، وتعرض شرق محافظة خميس مشيط إلى تساقط للبرد خاصةً في مركز تندحة، ووادي بن هشبل، وقرى شرق أحد رفيدة.

وشملت الأمطار في الباحة وادي بيدة ومعشوقة ومحافظة العقيق، حيث سالت على إثرها الأودية والشعاب، وداهمت السيول بعض الطرق الفرعية في أحياء بالعقيق، لعدم وجود تصريف لبعض الأودية والشعاب، وتسببت الأمطار في انقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء في العقيق مثل المشيريف والغوث.

وحث المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس، المواطنين والمقيمين على أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، وضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع.