مداهمة شقة سكنية لتجهيز الأطعمة المخالفة وإغلاق مطعمين في خميس مشيط

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر القرني، أن فرق الرقابة التابعة لبلدية الرونة الفرعية صادرت 213 كجم من الأغذية الفاسدة، اشتملت على خضار متنوعة ومخللات وبهارات مجهولة المصدر، وعدد 95 علبة جاهزة للتوزيع تحتوي على خضار وبهارات ومخللات و95 دجاجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال مداهمة شقة سكنية يسكنها عدد من العمالة الوافدة لتجهيز وتحضير الأطعمة لصالح عدد من المطاعم في المحافظة، وبين المتحدث الرسمي أن الجولات الرقابية كشفت عن جملة من المخالفات الصحية والنظامية في الشقة السكنية الواقعة بحي الهرير والتي تقوم على تحضير المأكولات بشكل غير صحي، وسط بيئة سيئة، ووجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً أن البلدية قامت بمصادرة كافة الأجهزة، والأدوات والمواد الغذائية من المسكن، لعدم صلاحيتها، ولمخالفتها الاشتراطات الصحية، وتم إتلافها، وإصدار غرامات بحق المخالفين وإغلاق الموقع واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال ذلك.

كما بين القرني أنه تم إغلاق مطعمين ومصادرة وإتلاف أدوات ومواد غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفقاً للأنظمة، وذكر آل خويلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحملات الرقابية لبلدية خميس مشيط، ممثلة بالبلديات الفرعية وفي صحة البيئة والرقابة المسائية ورقابة الأسواق لمراقبة المطاعم، والتي تسعى دومًا في الحفاظ على الصحة العامة، وخاصة صحة المستهلك، من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الإشترطات الصحية، والمعايير المطلوبة.