مداهمة شقة سكنية لتجهيز الأطعمة المخالفة وإغلاق مطعمين في خميس مشيط

كما بين القرني أنه تم إغلاق مطعمين ومصادرة وإتلاف أدوات ومواد غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفقاً للأنظمة، وذكر آل خويلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحملات الرقابية لبلدية خميس مشيط، ممثلة بالبلديات الفرعية وفي صحة البيئة والرقابة المسائية ورقابة الأسواق لمراقبة المطاعم، والتي تسعى دومًا في الحفاظ على الصحة العامة، وخاصة صحة المستهلك، من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الإشترطات الصحية، والمعايير المطلوبة.
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