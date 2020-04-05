السعودية اليوم / أمطار متفرقة على عسير



أبها 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متوسط إلى غزيرة على عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير .

وشملت الأمطار مدينة أبها وما جاورها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والنماص ورجال ألمع وتنومة وبلقرن وطريب ، كما شملت مراكز وادي بن هشبل والحيمة وبللحمر وبيحان وبللسمر و بني عمرو والشعف وصمخ والفرشة والصبيخة، وعقبتي ضلع وشعار.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:59ت م

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