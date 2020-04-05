السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تعقم وتطهر عدداً من المواقع بمحافظة فيفاء



فيفاء 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واس

جندت أمانة منطقة جازان وبلدية محافظة فيفاء مساء اليوم فِرَقها لأعمال التعقيم والتطهير للطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة لضمان الصحة العامة وسط التزام صارم من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس

واتخذت الأمانة وبلدية فيفاء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد بن محمد علوان أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري على مدار الساعة، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.

// انتهى //

22:35ت م

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فيفاء 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واسجندت أمانة منطقة جازان وبلدية محافظة فيفاء مساء اليوم فِرَقها لأعمال التعقيم والتطهير للطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة لضمان الصحة العامة وسط التزام صارم من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا واتخذت الأمانة وبلدية فيفاء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد بن محمد علوان أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري على مدار الساعة، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.// انتهى //22:35ت م0199

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