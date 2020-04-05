السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 990 حالة



الرباط 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت اليوم أيضا 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 69، فيما بلغ عدد المتعافين 71 شخصاً.

وأبرزت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء تتصدر عدد الإصابات، متبوعة بالعاصمة الرباط، ثم مراكش، مسجلة ارتفاع عدد البؤر المسجلة داخل الأسر مما يساعد على المزيد من انتشار الوباء.

//انتهى//

22:33ت م

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الرباط 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 990 إصابة بعد تسجيل 107 حالات جديدة اليوم.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت اليوم أيضا 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 69، فيما بلغ عدد المتعافين 71 شخصاً.وأبرزت الوزارة أن مدينة الدار البيضاء تتصدر عدد الإصابات، متبوعة بالعاصمة الرباط، ثم مراكش، مسجلة ارتفاع عدد البؤر المسجلة داخل الأسر مما يساعد على المزيد من انتشار الوباء.//انتهى//22:33ت م0197

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