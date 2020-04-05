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الملك سلمان يوجه الخارجية بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 5 أبريل 2020

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزارة الخارجية بالعمل على إستكمال إجراءات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة .

 

وبهذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الالكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

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وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 12/08/1441هـ الموافق 05/04/2020م، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس ، وكبار السن، والحوامل. وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يوماً.

 

وأوضحت وزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334)، وتمنت للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن وأن يبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة

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