السعودية | الملازم اول عطيف يحتفي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:56 مساءً, 5 أبريل 2020 م المناطق_جازان احتفى الملازم أول خالد يحى محسن عطيف بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية مؤخرًا وذلك في تخصصه بالمجال الصحي ، وعبر الملازم اول “عطيف” عن سعادته رافعا الشكر والتقدير الى ولاة الامر -حفظهم الله- ، سائلًا الله عزوجل التوفيق وأن يمده بالعون وكافة زملاءه في خدمة الدين والمليك والوطن وحدوده ؛

وتتقدم صحيفة ” ” بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة داعين الله له بالنجاح والسداد .

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