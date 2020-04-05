شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية بأمريكا للمبتعثين: الصرف مستمر بعد المغادرة والان نبدء بالتفاصيل

• الدراسة في فصل صيف «اختيارية»

قالت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه في حال مغادرة الطالب لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه حتى نهاية فصل الربيع ٢٠٢٠م لمن هم مسجلين ومستمرين بالدراسة، على أن لا تؤثر مغادرتهم على وضع إقامتهم القانوني، وتقديم إفاده بذلك من قبل الجامعة.

وتابعت عبر "تويتر": "الدراسة في فصل صيف ٢٠٢٠ م اختيارية، وفي حال رغب الطالب الدراسة يستمر الصرف عليه، على أن تكون الدراسة عن بعد، وبموافقة وإفادة الجامعة بأن وجود الطالب خارج بلد الدراسة لن يؤثر على وضعه القانوني للإقامة".