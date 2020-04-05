شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي للأطباء السعوديين: شكرًا على وقوفكم بجانبنا والان نبدء بالتفاصيل

أعرب السفير فرانسوا غوييت، السفير الفرنسي فى الرياض، عن شكره للأطباء السعوديين في فرنسا، لدورهم الذين يقدمون دورًا مهمًا داخل المستشفيات الفرنسية لمعالجة مرضى فيروس كورونا

وقال السفير الفرنسي، عبر مقطع فيديو: «أصدقائى السعوديين الأعزاء، تعتبر جائحة كورونا مصدر قلق كبير وتحديات للعالم، ففى هذه المرحلة الصعبة أعطى الأطباء السعوديون المتدربون في فرنسا صورة جميلة لمعنى التضامن، وحاليا يستفيد 250 منهم من التميز الفرنسي في مجال التأهيل الطبي في فرنسا، واختار هؤلاء الأطباء دون تردد البقاء إلى جانب الشعب الفرنسي، وإلى جانب 66 ألف طبيب يعملون يوميا في مستشفيات فرنسا".

وقال: "إن الشجاعة التى يبديها هؤلاء الأطباء السعوديين لأمر رائع، وهى رمز للصداقة والتعاون اللذين يربطان الشعبين الفرنسي والسعودي، أريد أن أعرب لهؤلاء الأطباء وسلطات المملكة عن شكري للمساعدة التى يقدمونها يوميا في فرنسا.. عاشت الصداقة الفرنسية السعودية".