شكرا لقرائتكم خبر

عملية عراقية لملاحقة بقايا داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد أمس عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا عصابات داعش وفرض الاستقرار شمال العاصمة.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «عملية أمنية انطلقت صباح أمس شمال بغداد من خلال الفرقة السادسة والقطعات الملحقة معها لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار في مناطق الخضراء، والخزنة، والسلمان».

يشار إلى أن مناطق متفرقة من العراق تشهد أعمال عنف متفرقة تنفذها بقايا التنظيم ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.