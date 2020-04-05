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أوغلو: مزاعم استيلائنا على أجهزة تنفس.. قبيحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مزاعم أوردتها وسائل إعلام إسبانية حول «استيلاء أنقرة على أجهزة تنفس اشترتها مدريد من شركة تركية» بالقبيحة. ونقلت وكالة الأناضول التركية أمس عن الوزير القول في مقابلة تلفزيونية»أجهزة التنفس المذكورة ستذهب بالأساس إلى إسبانيا، حيث سمحت وزارة الصحة التركية بإرسال 116 جهازا».



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