الكنديون يلجؤون إلى غسل الأموال لمحاربة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مونتريال

لجأت المطاعم في كندا إلى غسل الأموال بالماء وصابون الأواني المضاد للبكتيريا لمحاربة كورونا.

يذكر أن كندا ونحو 50 دولة أخرى حول العالم تحولت فيها العملات إلى عملات مصنوعة من مواد البوليمر، مما يجعل غسلها سهلا.

وعندما طرحت أول عملة ورقية من البوليمر في 2011 تذمر عدد من الكنديين قائلين إن الأموال البلاستيكية الجديدة اللامعة لها ملمس سيئ وأحيانا تلتصق معا، لكن ميزة امتلاك أموال بلاستيكية أصبحت واضحة للكنديين مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد، وسط مخاوف من أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق النقد.