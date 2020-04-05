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تقنية للتأكد من صحة معلومات الفيروس المميت

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تقنية للتأكد من صحة معلومات الفيروس المميت
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

طور فريق من الباحثين بجامعة كورنيل الأمريكية منظومة الكترونية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، من أجل التحقق بشكل آلي من صحة المزاعم التي تتواتر بشأن المستجد «كوفيد 19» على شبكة الإنترنت.

وتحمل المنظومة الالكترونية اسم «كورونا تشيك»، وجرى إطلاقها فعليا في مارس الماضي، واستخدمت 9600 مرة.

وتتحقق قاعدة بيانات منظومة «كورونا تشيك» من صحة المعلومات عن الفيروس المميت، من خلال مصادر موثوق بها، مثل منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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