تقنية للتأكد من صحة معلومات الفيروس المميت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
طور فريق من الباحثين بجامعة كورنيل الأمريكية منظومة الكترونية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، من أجل التحقق بشكل آلي من صحة المزاعم التي تتواتر بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على شبكة الإنترنت.
وتحمل المنظومة الالكترونية اسم «كورونا تشيك»، وجرى إطلاقها فعليا في مارس الماضي، واستخدمت 9600 مرة.
وتتحقق قاعدة بيانات منظومة «كورونا تشيك» من صحة المعلومات عن الفيروس المميت، من خلال مصادر موثوق بها، مثل منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
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