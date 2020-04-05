قوقل تستخدم بيانات المستخدمين لتحديد الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
أصدرت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية قوقل تقارير عن تحركات المستخدمين خلال تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمساعدة مسؤولي الصحة في اتخاذ القرارات الحيوية لمكافحة الوباء.
ونشرت الشركة تقريرا أوليا باسم «تقارير حركة المجتمع في مواجهة كوفيد 19»، والتي تستخدم بيانات غير محددة الهوية لأماكن المستخدمين من خلال هواتفهم لرسم مخططات لاتجاهات حركتهم.
وذكرت قوقل أن هذه التقارير يمكن أن تقدم «رؤية للتغيير الناتج عن قرارات العمل في المنزل والبقاء في المسكن وغير ذلك من السياسات الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.. هذه التقارير توضح شكل الحركة في متاجر التجزئة وأماكن الترفيه مثل المطاعم ومراكز التسوق إلى جانب أماكن مثل مراكز الترانزيت والمناطق السكنية».
وتغطي التقارير بشكل أولي 131 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات الأمريكية الخمسون، ولكن قوقل قالت إنها تعتزم إضافة المزيد من الدول والمناطق خلال الأسابيع المقبلة.
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