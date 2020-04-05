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إصابة الزناتي بالرباط الصليبي في منزله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود المصري، محمد حليم، أن مدافع الفريق مصطفى الزناتي، تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة، بجانب قطع في الغضروف خلال تدريبه في المنزل.

وقال محمد حليم «خضع اللاعب لأشعة وأثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين من أجل التشخيص بشكل سليم وخضوعه لجراحة عاجلة حال تأكد الإصابة».