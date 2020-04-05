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الرابطة الإنجليزية تحذر من تقليص الرواتب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

أكدت الرابطة الإنجليزية للاعبين المحترفين استعداد لاعبي الدوري الممتاز لتقديم يد المساعدة في الظروف المالية الصعبة التي تمر بها اللعبة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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لكن الرابطة حذرت من أن تقليص الرواتب بنسبة 30% قد يكون له انعكاسات بعيدة المدى.

وأوضح بيان للرابطة «الأندية تحتاج لمساندتنا خاصة إذا استمرت هذه الأزمة لما بعد يونيو، نعمل لإيجاد تسوية سيتم مراجعتها باستمرار في ظل أزمة فيروس كورونا».

ونادى الكثير من المسؤولين في إنجلترا بضرورة تقليص رواتب اللاعبين والمدربين والمسؤولين بالدوري الممتاز في ظل توقف النشاط الكروي.