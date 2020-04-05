شفاء مدرب الاتحاد من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر

أعلن مدرب نادي اتحاد البليدة المنافس بدوري الهواة الجزائري لكرة القدم، سفيان نشمة، شفاءه من فيروس كورونا المستجد.

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وقال نشمة في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي أمس، إنه يستعد للخروج من مستشفى القطار بالعاصمة الجزائرية رفقة زوجته، فيما يستعد عدد آخر من المرضى للمغادرة أيضا بعد تماثلهم للشفاء.

وأكد نشمة فعالية دواء كلوروكين الذي وصفه الأطباء لمرضى كورونا، لافتا إلى أنه خفف من معاناة الكثير من المرضى.

يشار إلى أن المدير العام لنادي اتحاد البليدة سيد شرشالي، كان قد غادر قبل أيام مستشفى العفرون في ولاية البليدة رفقة والده بعد شفائهما من فيروس كورونا.